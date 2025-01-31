31 января 2025 года 10:33
Рубль утром слегка повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти
Москва. 31 января. Китайский юань незначительно понижается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль чуть дорожает на фоне повышающейся нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,2255 руб. (-0,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,74 коп. ниже уровня действующего официального курса.
На этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, что может способствовать увеличению волатильности пары "юань-рубль".
Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам торгов накануне.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подорожали на 0,55% - до $77,24 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,77% - до $73,29 за баррель.
Участники рынка ждут встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Внимание приковано к тому, как группа нефтедобывающих стран ответит на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, озвученные им на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Поддержку котировкам оказывают опасения введения Трампом пошлин на весь импорт из Канады, Мексики и Китая. Ранее президент говорил, что такая мера может быть принята уже с 1 февраля, и участники рынка ждут решения в ближайшие часы. Канада поставляет в Штаты около 4 млн баррелей нефти в сутки.
эб юаа
Опубликовано: /Финмаркет/
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