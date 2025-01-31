Текущую неделю пара рубль/юань может завершить ниже 13,3 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Текущую неделю пара рубль/юань может завершить ниже 13,3 руб./юань, а более выраженную динамику рубль начнет показывать после завершения праздников в КНР 4 февраля, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В четверг рубль показывал смешанную динамику. При этом вечером на Мосбирже российская валюта заметно укреплялась к юаню, чему могли способствовать временные дисбалансы, связанные с выходными в Китае. В пятницу утром курс CNY/RUB находится у 13,24 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Эту неделю курс может завершить ниже 13,30 руб./юань, а более выраженную динамику рубль начнет показывать после завершения праздников в КНР 4 февраля", - отмечают эксперты в обзоре.

В свою очередь, цены на нефть в четверг вновь снизились. Некоторое давление на котировки оказала публикация более слабых, чем ожидалось, цифр по ВВП США и еврозоны. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $77,2/барр. По мнению аналитиков, дальнейшую динамику рынку сырья зададут конкретные параметры торговых ограничений, которые на выходных введут Штаты. При прочих равных цены на нефть пока могут двигаться вблизи $77-78/барр.

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