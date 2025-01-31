Уверенный прорыв цены золота выше $2800/унц., скорее всего, приведет к росту еще на $100 - "Мои Инвестиции"

Уверенный прорыв цены золота выше $2800 за тройскую унцию, скорее всего, приведет к росту еще как минимум на $100, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цена золота обновила исторический максимум, приблизившись вплотную к отметке $2800, - отмечают эксперты в комментарии. - Примечательно, что рост золота произошел, несмотря на укрепление доллара США к основным валютам после решения ЕЦБ снизить ставку и сохранения мягкого сигнала. Исходя из привычных паттернов, уверенный прорыв цены золота выше $2800, скорее всего, приведет к быстрому росту цены ещё как минимум на $100".

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