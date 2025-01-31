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31 января 2025 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 31 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы закрылись умеренным ростом по итогам торгов в четверг. Участники рынка оценивали корпоративную отчетность и макроэкономические статданные. Экономика США в четвертом квартале 2024 года, согласно предварительным данным, увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 3,1% в третьем квартале прошлого года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., по данным министерства труда. Эксперты ожидали снижения до 220 тыс.

Страны БРИКС в случае создания своей валюты и отказа от использования во взаиморасчетах американского доллара ждут 100%-ные тарифы на ввоз товаров в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы потребуем от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в прекрасную экономику США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, "нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле". Любая страна, которая попытается это сделать, "должна поприветствовать пошлины и попрощаться с Америкой". При этом американский президент предупредил, что не следует рассчитывать, что Вашингтон "будет просто стоять и наблюдать" за процессом.

Фондовые индексы Японии и Австралии в пятницу растут, в то время как южнокорейский рынок акций показывает негативную динамику. Биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми из-за празднования Нового года по Лунному календарю. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК увеличилось на 0,2% на позитивных экономических данных. Подъем продолжается уже третью сессию подряд. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК уменьшился на 1,1%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются утром в пятницу после умеренного повышения по итогам торгов накануне. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск подорожали на 0,56% - до $77,3 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на 0,4%, до $76,87 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,84% - до $73,34 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 0,2%, до $72,73 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опасения введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на весь импорт из Канады, Мексики и Китая. Ранее президент говорил, что такая мера может быть принята уже с 1 февраля, и участники рынка ждут решения в ближайшие часы. Канада поставляет в Соединенные Штаты около 4 млн баррелей нефти в сутки.

Участники рынка также ждут встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Внимание приковано к тому, как группа нефтедобывающих стран ответит на призывы Дональда Трампа увеличить добычу, озвученные им на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В последние дни призывы Трампа оказали некоторое понижательное давление на цены на нефть, признал экономист Capital Economics Майкл Суонстон. При этом эксперт уверен, что ОПЕК+ "едва ли станет менять свои планы в отношении нефтедобычи", согласно которым поставки останутся на текущем уровне до конца марта.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,119 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,119 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 января вырос всего на 0,01% и составил 107,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 985,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-24" (+0,55%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,42%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-0,65%), "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,55%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Пикалевская сода" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Размещение проходило по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - квалифицированные инвесторы. По займу предусмотрены квартальные плавающие купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Спред к ключевой ставке установлен в размере 2,5% годовых. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила, кредитных рейтингов у эмитента нет.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) завершило размещение облигаций серии 001Р-05 с фиксированными купонами объемом 4,5 млрд рублей и облигаций серии 001Р-06 с плавающими купонами объемом 350 млн рублей. Компания 24 января провела сбор заявок на два выпуска 4-летних облигаций. Первоначально предполагалось, что общий объем размещения двух займов не превысит 500 млн рублей. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-05 установлена на уровне 24,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 27,76% годовых. Спред к ключевой ставке ЦБ по облигациям серии 001Р-06 установлен на уровне 6% годовых, купоны определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс спред. Купоны по займам ежемесячные.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" завершила размещение годовых облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 28% годовых, а объем займа планировался в размере 500 млн рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона составила 26,5% годовых (соответствует доходности к погашению в размере 29,97% годовых), а объем выпуска был увеличен до 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Медицинский центр "Поликлиника.ру" завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 66% займа на 196,913 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 26 сентября 2024 года. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 22,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 25-го купона будет ежеквартально погашаться по 8,3% от номинала, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 18-го купона. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-08 с офертой через год объемом 625 млн рублей. Размещение проходило с 25 декабря. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка до оферты составит 34% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,37% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 38-49-го купонов.

Кроме того, ПАО "АПРИ" 7 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на выпуск 5-летних облигаций серии БО-002Р-07 с офертой через 1,5 года объемом не менее 200 млн рублей. Купоны - фиксированные ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 29,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 33,84% годовых. Техразмещение запланировано на 12 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) установило ставки 1-42-го ежемесячных купонов облигаций серии 001P-09 со сроком обращения 3,5 года объемом 16 млрд рублей на уровне 24% годовых. Сбор заявок прошел 29 января. По его итогам компания увеличила объем размещения облигаций с "не менее 5 млрд рублей" до 16 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 1,78 года. Техразмещение запланировано на 31 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") 3 февраля начнет размещение выпуска 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 29% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - по 10% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии БО-П14 объемом 10 млрд рублей на уровне 340 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 30 января. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен вдвое - с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, а спред к ключевой ставке снижался дважды - с первоначального "не выше 400 базисных пунктов". Купоны по выпуску плавающие, ежемесячные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Техразмещение запланировано на 4 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) 6 февраля начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 1 млрд рублей. Размещение продлится до 30 октября. Ставка купонов до погашения составит 30% годовых. Заем будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен в рамках 15-летней программы биржевых облигаций компании объемом 5 млрд рублей.

ООО "Феррони" установило ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Четырехлетний выпуск объемом 250 млн рублей размещен в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов.

Владельцы облигаций АО "Росгеология" серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг из-за нарушения ковенанты: показатель соотношения совокупных будущих поступлений и финансовых обязательств на 31 декабря 2024 года составил менее 1,5:1. Требования о досрочном погашении могут быть направлены в течение 15 рабочих дней с текущей даты. Эмитент обязан погасить предъявленные к погашению бумаги не позднее семи рабочих дней после окончания указанного срока. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Кроме того, "Росгеология" 24 января допустила технический дефолт при выплате 14-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей. С сентября 2024 года в дефолте находится выпуск классических облигаций эмитента на 6 млрд рублей, который компания не смогла погасить.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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