Краткосрочная оценка рынка ОФЗ остается осторожной - ПСБ

Краткосрочно осторожная оценка рынка рублевых гособлигаций по-прежнему сохраняется, ожидается закрытие гэпа по индексу RGBI (102,5 пункта), сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в четверг незначительно подрос - до 103,88 (+0,12 пункта), однако данный рост был техническим, констатирует эксперт - активизация спроса наблюдалась исключительно в коротких ОФЗ благодаря частичному реинвестированию средств от погашения в среду флоатера серии 29006 на 390 млрд руб. Минфин для этих целей на аукционе предложил среднесрочный 6-летний выпуск ОФЗ-ПД, однако спрос на него оказался весьма скромным (36 млрд руб.) - для держателей флоатера данная дюрация оказалась чрезмерной (на вторичном рынке покупки фиксировались на участке до двух лет).

"В целом движение индекса RGBI кардинально картины на рынке ОФЗ не меняет - большая часть инвесторов продолжают занимать выжидательную позицию в преддверии решения ЦБ РФ в середине февраля и геополитических новостей. Краткосрочно по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на рынок, ожидая закрытия гэпа по индексу RGBI (102,5 пункта)", - пишет Грицкевич в обзоре.

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