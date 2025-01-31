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31 января 2025 года 09:31

Выход индекса Мосбиржи из консолидации, скорее всего, состоится вверх - "БКС МИ"

Выход индекса Мосбиржи из консолидации, скорее всего, состоится вверх, ставка на прорыв 3000 пунктов, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Индекс Мосбиржи остается в боковике на полугодовых максимумах. Волатильность низкая, амплитуда колебаний лишь процент. Это говорит о временном затишье перед рывком, и пониженные обороты торгов, всего 90 млрд руб. за весь день, свидетельствуют о готовности к старту. Предположительно, выход из консолидации состоится вверх, ставка на прорыв 3000 пунктов. Триггером наверняка станет геополитика - участники рынка ждут сигналов с внешнего контура. Новости могут прийти в любой момент, а закрытие торговой недели, как и всего месяца, может стать показательным, - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре. - Среднесрочная цель - уходить за круглые 3000 пунктов. Годовой таргет индекса Мосбиржи - 3500 пунктов. А еще будут дивиденды".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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