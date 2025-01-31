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31 января 2025 года 09:10

Нефть продолжает дорожать

Уолл-стрит выросла в четверг на статданных и отчетностях. Фондовые индексы Японии и Австралии растут, Южной Кореи снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы закрылись умеренным ростом по итогам торгов в четверг.

Участники рынка оценивали корпоративную отчетность и макроэкономические статданные.

Экономика США в четвертом квартале 2024 года, согласно предварительным данным, увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 3,1% в третьем квартале прошлого года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., по данным министерства труда. Эксперты ожидали снижения до 220 тыс.

Рыночная стоимость International Business Machines (SPB: IBM) взлетела на 13%, компания стала лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones. Квартальная прибыль компании без учета разовых факторов составила $3,92 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $3,78.

Тем временем самое резкое снижение в этом секторе продемонстрировали бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подешевевшие на 6,2%. Разработчик программного обеспечения в октябре-декабре получил прибыль и выручку выше консенсус-прогноза, однако рост доходов подразделения Intelligent Cloud разочаровал инвесторов.

Caterpillar (SPB: CAT), производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на 4,3%, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов. Цена акций компании снизилась на 4,6%.

Цена акций Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросла на 1,6%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале почти в 1,5 раза, выручку - на 21%, при этом оба показателя превзошли ожидания экспертов.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 2,9%. Производитель электромобилей увеличил выручку в октябре-декабре на 2%, лучше прогноза. В компании ожидают, что 2025 год станет "поворотным" для Tesla, учитывая быстрое улучшение функций ее автопилота. Компания планирует позднее в этом году запустить сервис роботакси в некоторых частях США.

Скорректированная прибыль Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) в октябре-декабре превзошла предположения аналитиков, однако бумаги авиакомпании подешевели на 1,4%.

Акции United Parcel Service (SPB: UPS) упали в цене на 14%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в четвертом квартале увеличила выручку на 1,5%, но она не оправдала ожиданий. Также компания дала слабый прогноз на 2025 год.

Котировки бумаг Cigna Corp. (SPB: CI), работающей в сфере медицинского страхования и обслуживания, упали на 6,7%. Компания в прошедшем квартале получила скорректированную прибыль хуже ожиданий рынка, а также дала слабый прогноз на текущий год.

Цена акций Whirlpool Corp. (SPB: WHR) рухнула на 16,5%. Производитель бытовой техники завершил квартал с убытком, при этом выручка не дотянула до прогноза экспертов.

Стоимость Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) повысилась на 4,3%, хотя производитель джинсовой одежды заявил, что ожидает незначительного сокращения выручки в 2025 фингоду, который начался 2 декабря.

Цена акций оператора казино Las Vegas Sands (SPB: LVS) подскочила на 11,1% благодаря хорошей финансовой отчетности.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,38% и составил 44882,13 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,53% - до 6071,17 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,25% - до 19681,75 пункта.

Фондовые индексы Японии и Австралии в пятницу растут, в то время как южнокорейский рынок акций показывает негативную динамику.

Биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми из-за празднования наступления Нового года по лунному календарю.

Розничные продажи в Японии в декабре увеличились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, темпы роста ускорились с 2,8% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,2%, сообщает Trading Economics.

Безработица в стране в декабре опустилась до 2,4% по сравнению с 2,5% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Число домов, строительство которых было начато в стране, упало в прошлом месяце на 2,5% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал более значительное сокращение - на 3,9%.

Промпроизводство в Японии в декабре, согласно предварительным данным, увеличилось на 0,3% м/м, что совпало с ожиданиями аналитиков. При этом в годовом выражении показатель уменьшился на 1,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК увеличилось на 0,2% на позитивных экономических данных. Подъем продолжается уже третью сессию подряд.

Дорожают акции высокотехнологических компаний, включая Hitachi (+4,6%), Tokyo Electron (+3,5%), SoftBank Group (+0,7%), Screen Holdings (+0,9%).

Цена бумаг производителя электроники NEC Corp. подскочила на 18,2% благодаря хорошей квартальной отчетности. Также компания объявила о проведении 31 марта сплита, в рамках которого акционерам на каждую принадлежащую им акцию будет предоставлено еще пять.

Также повышаются котировки акций автопроизводителей Toyota Motor (+0,4%) и Nissan Motor (+0,2%), сетевых магазинов одежды Fast Retailing (+0,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК уменьшился на 1,1%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизились на 2,4%, чипмейкера SK Hynix - на 9,3%, сталелитейной Posco - на 1%.

При этом бумаги автомобильной Hyundai Motor подорожали на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%.

Цена бумаг St. Barbara выросла на 6,3%. Компания сократила производство золота в октябре-декабре почти на 21% - до 10,262 тыс. унций, однако стоимость продажи драгметалла подскочила на 36%.

Также существенный прирост котировок показали акции производителей урана Boss Energy (+5,4%), Deep Yellow (+5,5%) и Paladin Energy (+4,5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,2% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам торгов накануне.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск подорожали на $0,61 (0,79%) - до $77,48 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,29 (0,4%), до $76,87 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,68 (0,93%) - до $73,41 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,11 (0,2%), до $72,73 за баррель.

Участники рынка ждут встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Внимание приковано к тому, как группа нефтедобывающих стран ответит на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, озвученные им на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В последние дни призывы Трампа оказали некоторое понижательное давление на цены на нефть, признал экономист Capital Economics Майкл Суонстон. При этом эксперт уверен, что ОПЕК+ "едва ли станет менять свои планы в отношении нефтедобычи", согласно которым поставки останутся на текущем уровне до конца марта.

Поддержку котировкам оказывают опасения введения Трампом пошлин на весь импорт из Канады, Мексики и Китая. Ранее президент говорил, что такая мера может быть принята уже с 1 февраля, и участники рынка ждут решения в ближайшие часы. Канада поставляет в Штаты около 4 млн баррелей нефти в сутки.

"США больше пострадают от 25%-ной пошлины, что идет вразрез с планами Трампа по снижению цен на нефть, - отметил аналитик ANZ Group Holdings Сони Кумари. - Мы полагаем, что нефть будет торговаться в узком диапазоне до тех пор, пока рынок не получит ясность".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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