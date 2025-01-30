Рынок акций РФ поднялся к 2970п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти, лидировал Аэрофлот

Москва. 30 января. Рынок акций РФ вечером в четверг смог подрасти на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent отскочил выше $77 за баррель) и в ожидании геополитических новостей, сдерживающим фактором выступили ожидания сохранения жесткой ДКП ЦБ РФ из-за сохраняющейся высокой инфляции в России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2970 пунктов, индекс РТС обновил на закрытие торгов максимум с конца сентября 2024 года; лидировали в росте акции "Аэрофлота" (+5,3%), в аутсайдерах выступили бумаги "Русала".

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2967,47 пункта (+0,6%), индекс РТС - 953,84 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 января, составил 98,0062 руб. (-0,64 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы").

ПАО "РусГидро" в 2024 г. увеличило производство электроэнергии на 2,8% по сравнению с 2023 г., до 144,8 млрд кВт.ч с учетом Богучанской ГЭС (входит в СП с ОК "Русал"), сообщила компания. Выработка ГЭС и ГАЭС "РусГидро" возросла до 114,2 млрд кВт.ч (+2,9%), преимущественно благодаря повышенному притоку воды в хранилища Волжско-Камского каскада, говорится в сообщении.

Подешевели акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали сохранение высокой инфляции в России, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ сохраняет попытки продвинуться выше в ожидании оптимистичных геополитических новостей, сдерживающее влияние на покупателей оказывает потенциальное санкционное давление Запада на Россию.

Акции МТС в четверг оказались среди лидеров роста после комментариев вице-президента компании Алексея Катунина о том, что телеком будет придерживаться своей дивидендной политики до 2026 года. Очередной рекорд в ценах на золото ($2840 за унцию) способствовал росту капитализации ПАО "Полюс", ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,2%). Давление на акции "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+0,3%) и "Акрон" (MOEX: AKRN) (-0,5%) оказали планы Еврокомиссии повысить пошлины на азотные и комплексные удобрения из РФ в течение 2025-2028 годов.

Подросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,3%) после сообщения транспортной группы FESCO, что контейнерный рынок России в 2024 году увеличился на 5,8% по сравнению с 2023 годом, до почти 6,6 млн TEU (twenty-foot equivalent unit, 20-футовый контейнерный эквивалент).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи большую часть дня торговался в нейтральном ключе, курсируя вокруг 2950 пунктов, но к вечеру смог подрасти на фоне наметившегося отскока нефти вверх. Баланс факторов таков, что нет поводов для продаж, но и драйверов для дальнейшего уверенного роста недостаточно. Рубль не спешит отступать, несмотря на завершение налогового периода, геополитический фон по-прежнему не дает четких сигналов. Данные Росстата по темпам инфляции, вышедшие накануне вечером, были восприняты в целом нейтрально, полагает эксперт.

В пятницу в США будут опубликованы данные по потребительским расходам в декабре. На российском рынке совет директоров "Аэрофлота" рассмотрит стратегию развития на период до 2030 года и видение развития до 2035 года. Для достижения индексом МосБиржи планки 3000 пунктов, перед которой расположено сильное техническое сопротивление, требуется весомый драйвер. Если такового не появится, рынок завершит неделю в боковике. Прогноз по индексу МосБиржи на 31 января - 2875-2975 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, председатель ФРС США Джером Пауэлл накануне заявил, что экономика страны остается в целом сильной, а инфляция несколько повышенной, однако торопиться с корректировкой ДКП не нужно. Эти слова вызвали коррекцию американского рынка вниз, однако в четверг мировые рынки начали восстанавливаться.

Темп роста цен в России остается устойчиво высоким, что сдерживает покупателей акций, так как сохраняется вероятность ужесточения ДКП Банком России.

Индекс МосБиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней, не показывая четкого направления движения, а индекс относительной силы RSI находится ближе к уровню перекупленности. В случае развития коррекции вниз ближайшим уровнем поддержки выступит отметка 2778 пунктов, считает Керимханов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, надежды на то, что рынок сможет раскачать информация по инфляции, не оправдались, статданные оказались противоречивыми. Так, за последнюю отчетную неделю рост цен уменьшился с 0,25% до 0,22%, но при этом годовая инфляция выросла с 10,04% до 10,14%. Данные указывают на то, что если ничего принципиально не изменится, то в феврале Банк России не поменяет ключевую ставку и ограничится умеренно жесткой риторикой, считает эксперт.

В результате рынок продолжает оставаться в боковике, поводов для начала тестирования "круглой" отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к закрытию подрос, не получив негативных новостей с геополитического фронта.

Бумаги "НОВАТЭКа" достигли максимума с июля 2024 года в ожидании продолжения поставок СПГ в Европу после введения очередного пакета антироссийских санкций. Акции "Русала" и "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-0,8%) просели в ожидании одобрения постепенного отказа ЕС от российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций, обнародования которого ждут в ближайшее время.

На западных фондовых площадках в четверг преобладали покупатели. Особенно уверенно на фоне очередного снижения процентных ставок ЕЦБ чувствовали себя европейские акции, хотя в регионе готовятся к вероятному введению торговых пошлин США, возможно, уже в феврале. Неуверенность при этом сохраняется в американском высокотехнологичном секторе. Российский рынок акций стремится к верхней границе диапазона 2880-2985 пунктов по индексу Мосбиржи, а индекс РТС продолжает получать поддержку от силы рубля, неожиданной в условиях увеличения санкционного давления, отмечает Кожухова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,5% во главе с Nasdaq на сигналах Федрезерва о нежелании быстро снижать ставки.

Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания ожидаемо сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия. При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он.

Тем временем в Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,25%, австралийский ASX Australia - на 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-1,2%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,3%).

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в январе составил 95,2 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 94,1 пункта, по данным Trading Economics.

ВВП еврозоны в IV квартале 2024 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Эксперты в среднем прогнозировали его повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам январского заседания, завершившегося в четверг. Cтавка по депозитам теперь составляет 2,75%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,9%, ставка по маржинальным кредитам - 3,15%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Динамика инфляции в еврозоне приближается к целевым 2%, и показатель достигнет этого уровня в течение этого года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам январского заседания. "Возможно, мы начнем получать отчеты об инфляции в районе 2% уже в марте", - сказала она.

При этом Лагард в ответ на вопрос журналистов отметила, что считает преждевременным обсуждение сроков прекращения смягчения денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке в четверг цены к вечеру возобновили рост после снижения накануне на данных о росте запасов сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,39 за баррель (+1% и -1,2% в среду), мартовская цена фьючерсов на WTI - $73,4 за баррель (+1,1% и -1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей (впервые после девяти недель снижения), запасы бензина выросли на 2,96 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 4,99 млн баррелей.

В центре внимания рынка находится встреча министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. В частности, инвесторы ждут, какой ответ даст группа нефтедобывающих стран на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу.

Также Трамп ранее озвучил намерение ввести 25%-ную пошлину на весь импорт из Канады и Мексики, являющихся крупными поставщиками нефти для американского рынка. Кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил в среду, что эти страны могут избежать пошлин, если оперативно примут меры по закрытию своих границ для перевозки фентанила.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+5,4%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,2%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+3,5%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+3%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,9%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+2,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,5%).

EBITDA LTM "Новабев Групп" (MOEX: BELU) (+2,1%), одного из ведущих производителей алкоголя в РФ, на 30 июня 2024 года составила 19,3 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщается в презентации компании для инвесторов. Чистая выручка LTM выросла на 22% (до 126 млрд рублей), валовая выручка LTM - на 19,7% (до 158 млрд рублей).

Совет директоров ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) (+0,2%) на заседании 30 января утвердил пороговое значение коэффициента "чистый долг/EBITDA", рассчитываемого по консолидированной отчетности (МСФО), на уровне 1,5х, сообщила компания. Ранее компания обычно утверждала пороговое значение коэффициента с учетом проекта финансового плана и инвестпрограммы на уровне единицы (1х).

Дивидендная политика "Соллерса" предполагает, что при превышении утвержденного советом директоров порогового значения коэффициента "чистый долг/EBITDA" выплата дивидендов не рекомендуется. Последние два года "Соллерс" после десятилетнего перерыва вернулся к выплате дивидендов: выплаты за 2022 и 2023 годы составили 45,39 руб. и 89 руб. на акцию соответственно.

Просели акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-1,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,27 млрд рублей (из них 9,6 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 7,26 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,89 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).