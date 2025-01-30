Рубль в четверг уверенно вырос в паре с юанем, обновил максимумы начала октября 2024г

Москва. 30 января. Юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос на фоне укрепления нефти, сумел обновить максимальное значение с начала октября прошлого года.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,231 руб., что на 16,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался до 13,2 руб. впервые с 1 октября 2024 года. На этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, что может способствовать увеличению волатильности пары "юань-рубль".

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 января всего на 0,64 копейки, до 98,0062 руб./$1, и увеличил курс евро на 37,41 копейки, до 102,7782 руб./EUR1.

Инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,95% с 9,92% на 20 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции объясняются тем фактом, что в январе 2024 года итоговые цифры инфляции за месяц оказались выше недельной динамики почти на 0,2 п.п.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%. Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза министерства на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).

ЦБ РФ может в феврале оставить ключевую ставку на уровне 21%, сохранив настороженную риторику, считают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Недельная инфляция с начала года бьет рекорды: прирост потребительских цен с 1 по 27 января достиг 1,14% и стал максимальным за последние 10 лет, - констатируют эксперты банка. - В годовом выражении инфляция ускорилась до 10% г/г, что, впрочем, не обошлось без низкой базы 2024 года. И все же прирост цен от недели к неделе демонстрирует затухающий характер, повторяя сезонность января и сохраняя шансы на скорый возврат к медианным темпам по мере исчерпания накопившихся шоков. Таким образом, несмотря на ускоренный рост цен в январе, мы уже наблюдаем затухание импульса. Это может послужить для Банка России поводом сохранить настороженную риторику, не прибегая к повышению ставки. В пользу паузы также говорит умеренная реакция ожиданий бизнеса и населения на шоки конца 2024 года, а жесткость денежно-кредитных условий все так же способствует замедлению розничного и корпоративного кредитования".

Цены на нефть начали активно расти вечером в четверг.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $77,37 за баррель, что на 1,04% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,14%, до $73,45 за баррель.

В центре внимания рынка находится встреча министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. В частности, инвесторы ждут, какой ответ даст группа нефтедобывающих стран на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу.

Также Трамп ранее озвучил намерение ввести 25%-ную пошлину на весь импорт из Канады и Мексики, являющихся крупными поставщиками нефти для американского рынка. Кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил в среду, что эти страны могут избежать пошлин, если оперативно примут меры по закрытию своих границ для перевозки фентанила.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 января опустилась на 4 базисных пункта, до 20,68% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца в четверг остались на прежних уровнях - 20,85% и 21,33% годовых, версия на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 20,48% годовых.