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30 января 2025 года 18:59

Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 30 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,19% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,92% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 2 базисных пункта - до 65,85% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,62% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 1 базисный пункт, до 71,54% от номинала (их доходность увеличилась на 20 базисных пунктов - до 31,48% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 68,21% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 21,02% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 15,36% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в четверг демонстрируют плавный рост, отыгрывая как итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), так и публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.

Федрезерв США по итогам завершившегося 29 января двухдневного заседания сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия. При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он. Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа. Ранее Трамп говорил, что "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

Экономика США в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 3,1% в третьем квартале прошлого года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., по данным министерства труда. Эксперты ожидали снижения показателя до 220 тыс.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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