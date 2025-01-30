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Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС
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30 января 2025 года 18:34
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 354 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Елены Кожуховой. Акции "МТС" в четверг, очевидно, поддерживали заявления вице-президента компании по финансам Катунина о намерении неукоснительно придерживаться своей дивидендной политики до 2026 года, полагает эксперт. При этом еще в прошлом году "МТС" сообщила о падении чистой прибыли в 3-м квартале до 1 млрд рублей (89% г/г) из-за увеличения процентных расходов, что предупреждает в том числе о перспективе более ограниченных годовых дивидендов. "С технической точки зрения котировки "МТС" сегодня поднялись до максимума с июля 2024 года и с декабря развивают среднесрочный восходящий тренд, - отмечает Кожухова. - Стабилизация бумаг выше 240 руб. будет говорить о высокой вероятности скорого закрытия дивидендного гэпа прошлого года и движения в район 259,75 руб. с перспективой последующего развития восходящего движения и тестирования 300 руб. Бумаги "МТС" в целом вполне могут продолжить повышение в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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