SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Инарктики

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Инарктики" с прогнозной стоимостью на уровне 850 рублей за акцию, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент раскрыл операционные результаты за прошлый год. Считаем их нейтральными, они близки к нашим прогнозам. Основное расхождение - общая масса рыбы в воде на конец года: она на 10% ниже ожиданий", - отмечают эксперты.

Вот что это значит для прогнозов, указывают в инвестбанке:

- Более низкая чистая прибыль за 2024 год. Текущий прогноз - 5,1 млрд руб. Фактическая прибыль может быть равна 4,5 млрд руб. Однако, по мнению аналитиков, это не повлияет на размер финальных дивидендов за прошлый год. Заплатить могут минимум по 10 руб. на акцию, дивдоходность будет 1,5%.

- Более низкие результаты в 2025-2026 годах. Сейчас аналитики ждут, что в этом и следующем году продажи снизятся в среднем на 8%. Все из-за реализации биологических рисков в первом полугодии 2024 года. Фактические объемы продаж могут оказаться немного ниже, но для выручки важнее цены на рыбу и курс доллара. Оба этих параметра пока очень благоприятны для результатов "Инарктики" и могут полностью нивелировать сокращение объемов продаж.

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