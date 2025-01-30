"Финам" повысил прогнозную цену акций ARK Space Exploration & Innovation до $23,3

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ARK Space Exploration & Innovation с $18,2 до $23,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,3% от текущего ценового уровня, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"Мы позитивно смотрим на перспективы космической отрасли при новом президенте США ввиду его тесного сотрудничества с Илоном Маском, позитивных результатов администрации Трампа во время предыдущего срока, а также общих перспектив отрасли в 2025 году. Наша оценка основана на средневзвешенных консенсусных целевых ценах бумаг, входящих в состав фонда", - пишет эксперт.

ARK Space Exploration & Innovation - биржевой инвестиционный фонд, который инвестирует преимущественно в компании, связанные с исследованием космоса и инновациями.

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