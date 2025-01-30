Рубль днем укрепляется в паре с китайским юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 30 января. Юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль растет на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,3185 руб., что на 7,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом на этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 15 копеек, до 99,34 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 29 копеек, до 102,6 руб./EUR1.

"Волатильность на валютном рынке вчера была невысокой, биржевой курс юаня консолидировался у отметки 13,4 руб., не показали существенной динамики и фьючерсы на юань и доллар. Спокойствие на рынке при невысокой торговой активности наблюдалось, несмотря на негативные сигналы с нефтяного рынка (Brent остается под давлением, тяготея к откату к $75 за баррель в ожидании протекционистских действий Дональда Трампа) и новые попытки укрепления доллара к мировым валютам. Чувствуется влияние начавшихся недельных выходных в КНР, связанных с празднованием Лунного Нового года, и отсутствия значимых геополитических новостей. Сегодня также сильных движений курсов не ждем. Полагаю, что в отсутствие новостных вводных юань пока останется, скорее, в нижней части нашего текущего диапазона 13,3-13,7 руб., доллар - диапазона 98,5-101 руб. В концовке недели склонен ждать повышения курсов к верхним границам диапазонов", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,95% с 9,92% на 20 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции объясняются тем фактом, что в январе 2024 года итоговые цифры инфляции за месяц почти на 0,2 п.п. оказались выше недельной динамики.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%. Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).

ЦБ РФ может в феврале оставить ключевую ставку на уровне 21%, сохранив настороженную риторику, считают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Недельная инфляция с начала года бьет рекорды: прирост потребительских цен с 1 по 27 января достиг 1,14% и стал максимальным за последние 10 лет, - констатируют эксперты банка. - В годовом выражении инфляция ускорилась до 10% г/г, что, впрочем, не обошлось без низкой базы 2024 года. И все же прирост цен от недели к неделе демонстрирует затухающий характер, повторяя сезонность января и сохраняя шансы на скорый возврат к медианным темпам по мере исчерпания накопившихся шоков. Таким образом, несмотря на ускоренный рост цен в январе, мы уже наблюдаем затухание импульса. Это может послужить для Банка России поводом сохранить настороженную риторику, не прибегая к повышению ставки. В пользу паузы также говорят умеренная реакция ожиданий бизнеса и населения на шоки конца 2024 года, а жесткость денежно-кредитных условий все также способствует замедлению розничного и корпоративного кредитования".

Цены на нефть стабилизировались в четверг вблизи уровня закрытия среды после небольшого снижения ранее в ходе торгов.

Трейдеры ожидают большей ясности относительно торговой политики США после заявлений кандидата на должность министра торговли Говарда Лютника о том, что Канада и Мексика могут избежать введения против них пошлин в размере 25%.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $76,53 за баррель, что на 0,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,1%), до $72,52 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей - до 415,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Их повышение было отмечено после девяти недель снижения. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,19 млн баррелей.

Федеральная резервная система (ФРС) США накануне приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на прежнем уровне - 4,25-4,5% годовых. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на действиях президента США Дональда Трампа, который с 1 февраля намеревался ввести 25%-ную пошлину на импорт из Канады и Мексики, являющихся крупными поставщиками нефти для американского рынка. Кандидат на пост министра торговли США Лютник заявил в среду, что эти страны могут избежать пошлин, если оперативно примут меры по закрытию своих границ для фентанила.

Рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил в среду, что в ближайшее время планируется встреча на уровне представителей альянса, на которой будут обсуждаться, в частности, планы США по увеличению объемов добычи нефти.