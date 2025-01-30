S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6000-6100п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6000-6100 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Несмотря на ужесточение позиции ФРС, снижение прогнозов по ВВП и неоднозначные результаты бигтехов, фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют в целом позитивную динамику. Торги на внешних площадках также проходят на положительной территории. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный, прогнозируем повышенную волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6000-6100 пунктов", - пишет эксперт в обзоре.

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