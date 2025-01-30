"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Астра

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Группы Астра", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Компания, скорее всего, выполнит и, возможно, превысит наш прогноз по выручке в 16 млрд руб. за 2024 год. Мы считаем, что в 2025 году рост выручки может замедлиться до 45%, в 2026 году - до 24%. Причина в том, что клиентская база может расти чуть менее интенсивно, а также скажется более высокая база сравнения, - пишет эксперт. - По-прежнему нейтрально смотрим на "Астру". Мы считаем, что с точки зрения темпов роста выручки эмитент по-прежнему показывает высокий рост, хотя компания достаточно дорогая по мультипликаторам P/E на 2024 год (22,6х) и 2025 год (14,4х)".

Аналитик инвесткомпании также отмечает, что в конце 2024 года совет директоров "Астры" утвердил новую дивидендную политику с минимальной выплатой от 25% скорректированной чистой прибыли вместо 50%. Изменение может означать, что "Астра" намерена увеличить инвестиции в продукты и новые сделки по слиянию и поглощению для поддержания роста, указывает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.