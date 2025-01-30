Рынок акций РФ днем консолидируется чуть ниже 2950п по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips

Москва. 30 января. Рынок акций РФ днем в четверг продолжает консолидацию при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей нефти (фьючерс на нефть Brent опустился к $76 за баррель) на сигналах Федрезерва США о нежелании быстро снижать ставки, а также на ожиданиях сохранения жесткой ДКП ЦБ РФ из-за сохраняющейся высокой инфляции в России. Индекс МосБиржи топчется чуть ниже 2950 пунктов; лидируют в откате бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,4%), вырос "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (+3,3%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2946,08 пункта (-0,2%), индекс РТС - 946,9 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 января, составляет 98,0126 руб. (+4,68 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,2%).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали сохранение высокой инфляции в России, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ приостановил рост, при этом внешний фон складывается умеренно негативным: рубль снова укрепляется, цены на нефть снижаются. Инвесторы не оставляют попыток подобраться к отметке 3000 пунктов по индексу МосБиржи, однако учитывая слабый настрой "быков", это сопротивление преодолеть пока не получится.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках после умеренно жесткого тона ФРС по итогам очередного заседания неоднозначные, нефть просела, а золото обновило исторический максимум (+0,6%, до $2814 за унцию) в условиях рисков торговых войн.

Биржи Китая и Гонконга до конца недели закрыты на празднование Нового года по лунному календарю, а в субботу США могут ввести новые пошлины на товары из КНР. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI все ближе подходят к целям краткосрочного нисходящего движения $74 и $71 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), которое проходит в рамках коррекции к восходящему движению, начавшемуся в конце декабря. Стабилизация ниже, в то же время, укажет на риски возвращения к среднесрочным продажам в ожидании наращивания нефтедобычи в США.

Индекс МосБиржи продолжает колебания в краткосрочном диапазоне 2880-2985 пунктов, долларовый индекс РТС остается вблизи годового пика 952 пункта, получая поддержку от стабильности рубля. Инвесторы ожидают сигналов из-за рубежа о новом пакете санкций ЕС. На данный момент в СМИ поступают сообщения о вероятности постепенного отказа Европы от российского алюминия, а также новых ограничений в отношении банковского и транспортного секторов. Новости о потенциальных переговорах Путина и Трампа по украинскому вопросу пока стихли, что также может ограничивать покупки. Лучше рынка при этом могут чувствовать себя акции ПАО "Полюс" на фоне роста золота, считает Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова считает, что индекс МосБиржи в четверг может продолжить инерционный рост, но для рывка вверх и закрепления выше 3000 пунктов необходим достаточный прогресс на внешнем фоне.

Пока настроения игроков видятся скорее выжидательными в отсутствие очевидных подвижек по переговорам между Россией и США. Целевой ориентир на четверг - 2930-2980 пунктов по индексу МосБиржи, полагает эксперт.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, надежды на то, что рынок сможет раскачать информация по инфляции, не оправдались, статданные оказались противоречивыми. Так, за последнюю отчетную неделю рост цен уменьшился с 0,25% до 0,22%, но при этом годовая инфляция выросла с 10,04% до 10,14%. Данные указывают на то, что если ничего принципиально не изменится, то в феврале Банк России не поменяет ключевую ставку и ограничится умеренно-жесткой риторикой, считает эксперт.

В результате, рынок продолжает оставаться в боковике, поводов для начала тестирования "круглой" отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,5% во главе с Nasdaq на сигналах Федрезерва о нежелании быстро снижать ставки.

Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия. При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он.

Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп говорил, что "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

Глава ЦБ подчеркнул независимость ФРС от всего, что связано с заявлениями администрации президента, и выразил обеспокоенность множеством новых переменных, которые могут повлиять на решения регулятора. "Мы не знаем, что произойдет с пошлинами, с иммиграцией, с фискальной политикой, с политикой регулирования", - сказал Пауэлл.

"Диапазон возможностей очень, очень широк", - отметил он, имея в виду последствия экономических планов Трампа. "Существует так много переменных. Нам просто придется подождать и посмотреть", - заявил глава ФРС.

Тем временем, в Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,25%, австралийский ASX Australia - на 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,5%).

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не работают в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

На нефтяном рынке днем в четверг цены продолжают сползать вниз после снижения накануне на данных о росте запасов сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $76,1 за баррель (-0,6% и -1,2% в среду), мартовская цена фьючерсов на WTI - $72,12 за баррель (-0,7% и -1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей (впервые после девяти недель снижения), запасы бензина выросли на 2,96 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 4,99 млн баррелей.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на действиях президента США Дональда Трампа, который с 1 февраля намерен ввести 25%-ную пошлину на импорт из Канады, являющейся крупным поставщиком нефти для американского рынка.

Рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил в среду, что в ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будут обсуждаться, в частности, планы США по увеличению объемов добычи нефти.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 35,28 млрд рублей (из них 3,77 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 3,32 млрд рублей на бумаги "Аэрофлота" и 3,02 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).