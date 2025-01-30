Финам" установил целевую цену акций "ФосАгро" на уровне 7400 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 6,8% и рейтингу "держать", сообщается в материале инвесткомпании.

"Отмечая сильные позиции компании на рынке удобрений, ее инвестиционную активность, рост реализации и дивидендную историю, считаем, что текущая капитализация "ФосАгро" в целом соответствует нашим ожиданиям. В случае коррекции акции компании могут снова стать интересными для покупки", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

Группа "ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.

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