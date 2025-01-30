"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 230 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 230 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,17%, стоп-приказ: 189,7 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Московская биржа с 27 января организовала проведение торгов в утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. По мнению аналитиков, увеличение числа торговых часов окажет позитивное влияние на финансовые показатели организатора торгов.

"С технической точки зрения цена пробила уровень 201,50 руб. и закрепилась выше, сформировав сигнал к продолжению тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 189,7 руб. риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск 1,63", - указывают в "Финаме".

ПАО "Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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