"Финам" подтверждает рейтинг акций Астры на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций "Группы Астра" на уровне "покупать" с целевой ценой 612 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста 19% без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании.

"Компания отчиталась о росте отгрузок в 2024 году до 20 млрд руб. (+78% г/г). Данный параметр оказался выше наших ожиданий в 19,1 млрд руб., и это подтверждает, что компания может расти высокими темпами даже с учетом высокой базы прошлого года, - пишет аналитик Никита Степанов. - Однако стоит дождаться отчетности, чтобы понять, какой процент этих отгрузок признан в качестве выручки за отчетный период. Главным моментом в отчете будет и рентабельность компании, что даст понять, сможет ли она выполнить свою цель по прибыли, которая должна "вырасти в три раза за два года". Мы сохраняем свою рекомендацию и позитивный взгляд на акции компании".

Группа компаний "Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.

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