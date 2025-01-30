Акции Инарктики интересны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Инарктика" являются интересными для долгосрочных инвестиций, отмечают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" в комментарии.

"Инарктика" представила данные неаудированной управленческой отчетности за 12 месяцев 2024 года: выручка достигла исторического максимума - 31,5 млрд рублей в 2024 году, показав рост на 10,5%; объем продаж составил 25,7 тыс. тонн, снизившись на 8,9%. - указывают эксперты. - Биомасса рыбы в воде на конец 2024 года составила 22,6 тыс. тонн, сократившись на 33,5% за год. Ожидалось, что восстановление биомассы займет от 1,5 до 2 лет по причине биологического роста малька. Однако во второй половине 2024 года "Инарктике" удалось восстановить около половины утраченной биомассы. Компания показала отличные результаты по выручке благодаря сезонному ускоренному росту биомассы рыбы в воде во втором полугодии, а также возможности компенсировать часть затрат за счет повышения цен на продукцию".

Аналитики сервиса полагают, что с учетом реализуемой компанией инвестиционной программы, направленной на существенное расширение производственного потенциала в 2027-2029 годах, акции "Инарктики" являются интересными для долгосрочного инвестора. Однако инвесторы должны учитывать риски повторения подобных форс-мажорных ситуаций, связанных с утратой рыбы в будущем.

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