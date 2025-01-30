ЦБ РФ может в феврале оставить ключевую ставку на уровне 21% - Росбанк

ЦБ РФ может в феврале оставить ключевую ставку на уровне 21%, сохранив настороженную риторику, считают аналитики Росбанка.

"Недельная инфляция с начала года бьет рекорды: прирост потребительских цен с 1 по 27 января достиг 1,14% и стал максимальным за последние 10 лет, - констатируют эксперты банка. - В годовом выражении инфляция ускорилась до 10% г/г, что, впрочем, не обошлось без низкой базы 2024 года. И все же прирост цен от недели к неделе демонстрирует затухающий характер, повторяя сезонность января и сохраняя шансы на скорый возврат к медианным темпам по мере исчерпания накопившихся шоков. Таким образом, несмотря на ускоренный рост цен в январе, мы уже наблюдаем затухание импульса. Это может послужить для Банка России поводом сохранить настороженную риторику, не прибегая к повышению ставки. В пользу паузы также говорят умеренная реакция ожиданий бизнеса и населения на шоки конца 2024 года, а жесткость денежно-кредитных условий все также способствует замедлению розничного и корпоративного кредитования".

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