Сохранение ставки на уровне 21% - наиболее вероятный исход февральского заседания ЦБ РФ - банк "Санкт-Петербург"

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% - наиболее вероятный исход февральского заседания, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Последние недельные данные по инфляции показали замедление роста цен в стране с 0,25% до 0,22% н/н, - отмечают аналитики. - В первую очередь этому способствовало небольшое удешевление непродовольственных товаров, в то время как рост цен на услуги и продовольствие ускорился. Вчера также вышли январские оценки, показавшие рост инфляционных ожиданий россиян на 0,1 п.п. до 14,0%. Наблюдаемая инфляция при этом скакнула с 15,9% сразу до 16,4%, также поставив рекорд с декабря 2023 года. В целом ценовое давление в стране все еще значимо выше целевых уровней, но ситуация с кредитованием остается сложной, на что указывает и вчерашнее решение ЦБ по смягчению отдельных макропруденциальных мер. На этом фоне пока более вероятным исходом февральского заседания видится сохранение ставки у 21%".

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