"Альфа-банк" сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Астры

"Альфа-банк" сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "Группы Астра" с целевой ценой 647 руб. за штуку на фоне сильных операционных результатов компании за 2024 год, сообщается в обзоре банка.

"Отгрузки "Группы Астра" по итогам 2024 года достигли 20 млрд рублей, увеличившись на 78% г/г, что соответствует нашим ожиданиям, - пишут аналитики Олеся Воробьева и Анна Кубратова. - Позитивной динамике г/г поспособствовали значительный рост клиентской базы (+29% г/г) и расширение экосистемы совместимых продуктов партнеров (+28% г/г). Мы считаем, что опубликованные результаты подтверждают динамичный рост бизнеса "ГК Астра" и ожидаем умеренно позитивной реакции рынка".

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