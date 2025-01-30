Пара рубль/юань может продолжить рост к 13,50 руб./юань в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань может продолжить рост к 13,50 руб./юань в ближайшее время, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду не показал ярко выраженную динамику, - отмечают эксперты в комментарии. - Из-за выходных в Китае активность на валютном рынке сейчас сравнительно ниже. В четверг утром курс CNY/RUB находится у 13,40 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс в ближайшее время может продолжить постепенный рост в сторону 13,50 руб./юань".

В свою очередь, нефтяные цены в среду снизились. По мнению аналитиков, давление на котировки оказывали умеренно жесткие сигналы с заседания ФРС. В данное время фьючерсы Brent торгуются у $76,6/барр. В текущих условиях цены могут на время задержаться вблизи $76,5/барр., если сегодняшние цифры по ВВП ряда стран значимо не удивят рынок, полагают в банке.

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