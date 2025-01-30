"Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Астры на уровне 700 руб

"Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Группа Астра" опубликовала операционные результаты за 4К2024 и весь год. В 2024 году отгрузки компании выросли на 78% г/г до 20 млрд руб. Как обычно, в силу сезонности бизнеса половина отгрузок пришлась на последний квартал, - пишут аналитики. - В 4К2024 отгрузки выросли на 61% г/г до 9,9 млрд руб. Ранее "Группа Астра" заявляла о планах по утроению бизнеса в 2024-2025гг, что предполагает рост более чем на 70% в год. Траектория отгрузок по итогам 2024 года указывает на определенное превышение данного прогноза. В связи с этим интерес будет представлять обновленный прогноз компании на 2025 год, который компания может объявить в апреле вместе с финансовой отчетностью за 2024 год. Наш прогноз цены акции на ближайший год - 700 руб. (текущая цена 526,5 руб.)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.