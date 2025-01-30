.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции НОВАТЭКа обладают потенциалом роста до 1100 руб. на горизонте года - Freedom Finance Global
.
30 января 2025 года 10:16
Акции НОВАТЭКа обладают потенциалом роста до 1100 руб. на горизонте года - Freedom Finance Global
Акции "НОВАТЭКа" обладают потенциалом роста до 1100 рублей за бумагу на горизонте года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "НОВАТЭК" вышел в лидеры роста на торгах 29 января на Мосбирже, - отмечает эксперт. - Эта динамика объясняется сообщениями некоторых зарубежных СМИ о том, что ЕС не включил в новый пакет санкций полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России. По данным аналитического агентства Kpler, в 2024 году экспорт этой продукции из РФ увеличился на 4%, до рекордных 33,6 млн тонн. Из этого объема 21,1 млн тонн (63%) было поставлено с проекта "НОВАТЭКа" Ямал СПГ. Европа импортировала 17,4 млн тонн российского СПГ. Скорее всего, отсрочка запрета на покупку СПГ в России обусловлена отсутствием у Евросоюза альтернативного поставщика, способного компенсировать все выпадающие объемы. И это хорошая новость для "НОВАТЭКа". Прогнозируем рост котировок компании на горизонте года до 1100 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
30 января 2025 года 19:40
Москва. 30 января. Рынок акций РФ вечером в четверг смог подрасти на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent отскочил выше $77 за баррель) и в ожидании геополитических новостей, сдерживающим фактором выступили ожидания сохранения жесткой ДКП ЦБ РФ из-за сохраняющейся высокой инфляции в России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2970 пунктов, индекс РТС обновил на закрытие торгов максимум с конца сентября 2024 года; лидировали в росте акции "Аэрофлота" (+5,3%), в аутсайдерах выступили бумаги "Русала". читать дальше
.30 января 2025 года 19:27
Москва. 30 января. Юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос на фоне укрепления нефти, сумел обновить максимальное значение с начала октября прошлого года. читать дальше
.30 января 2025 года 19:11
Курс пары евро/доллар может уйти ниже отметки 1,03 в ближайшие дни, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Несмотря на то, что статистика текущей недели и решения от центробанков были очевидно в пользу доллара, пара EUR/USD в четверг не смогла определиться с направлением движения и... читать дальше
.30 января 2025 года 18:59
Москва. 30 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
.30 января 2025 года 18:34
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 354 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Елены Кожуховой. Акции "МТС" в четверг, очевидно, поддерживали заявления вице-президента компании по финансам Катунина о намерении неукоснительно... читать дальше
.30 января 2025 года 17:56
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Инарктики" с прогнозной стоимостью на уровне 850 рублей за акцию, сообщается в материале аналитиков. "Эмитент раскрыл операционные результаты за прошлый год. Считаем их нейтральными, они близки к нашим прогнозам. Основное... читать дальше
.30 января 2025 года 17:16
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ARK Space Exploration & Innovation с $18,2 до $23,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,3% от текущего ценового уровня, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Саида Керимханова. "Мы позитивно... читать дальше
.30 января 2025 года 16:53
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3769 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой. "Последние дни цена бумаг компании, в начале недели представившей сильную операционную отчетность, растет на хороших... читать дальше
.30 января 2025 года 16:35
"Финам" рекомендует держать акции iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $69,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,8%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к поставщикам... читать дальше
.30 января 2025 года 16:13
Котировки акций Tesla и T-Mobile US Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Выручка и прибыль в 4К24 Tesla оказались ниже прогнозов, однако котировки растут на премаркете на 4,1%, констатируют эксперты. При прогнозировавшихся $27,26 млрд... читать дальше
.30 января 2025 года 15:46
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6000-6100 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Несмотря на ужесточение позиции ФРС, снижение прогнозов по ВВП и неоднозначные результаты бигтехов, фьючерсы на основные... читать дальше
.30 января 2025 года 15:30
Москва. 30 января. Юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль растет на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,3185 руб., что на 7,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом на этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. читать дальше
.30 января 2025 года 15:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Группы Астра", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Компания, скорее всего, выполнит и, возможно, превысит наш прогноз по выручке в 16 млрд руб. за 2024 год. Мы считаем, что в 2025 году рост выручки может... читать дальше
.30 января 2025 года 14:46
Финам" установил целевую цену акций "ФосАгро" на уровне 7400 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 6,8% и рейтингу "держать", сообщается в материале инвесткомпании. "Отмечая сильные позиции компании на рынке удобрений, ее инвестиционную активность, рост реализации и дивидендную... читать дальше
.30 января 2025 года 14:19
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с 3338,18 руб. до 4819,23 руб., что предполагает среднесрочный 51%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "ИКС 5" по итогам IV квартала... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.