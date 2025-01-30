Акции НОВАТЭКа обладают потенциалом роста до 1100 руб. на горизонте года - Freedom Finance Global

Акции "НОВАТЭКа" обладают потенциалом роста до 1100 рублей за бумагу на горизонте года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"НОВАТЭК" вышел в лидеры роста на торгах 29 января на Мосбирже, - отмечает эксперт. - Эта динамика объясняется сообщениями некоторых зарубежных СМИ о том, что ЕС не включил в новый пакет санкций полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России. По данным аналитического агентства Kpler, в 2024 году экспорт этой продукции из РФ увеличился на 4%, до рекордных 33,6 млн тонн. Из этого объема 21,1 млн тонн (63%) было поставлено с проекта "НОВАТЭКа" Ямал СПГ. Европа импортировала 17,4 млн тонн российского СПГ. Скорее всего, отсрочка запрета на покупку СПГ в России обусловлена отсутствием у Евросоюза альтернативного поставщика, способного компенсировать все выпадающие объемы. И это хорошая новость для "НОВАТЭКа". Прогнозируем рост котировок компании на горизонте года до 1100 рублей".

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