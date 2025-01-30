Индекс Мосбиржи может продолжить инерционный рост в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи способен продолжить инерционный рост в течение торговой сессии четверга, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Полагаем, что индекс Мосбиржи может продолжить инерционный рост в четверг, но для рывка вверх и закрепления выше 3000 пунктов необходим достаточный прогресс на внешнем фоне. Пока настроения игроков видятся нам скорее выжидательными в отсутствие очевидных подвижек по переговорам между Россией и США. Наш целевой ориентир на торговую сессию - 2930-2980 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

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