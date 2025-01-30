Боковое движение индекса Мосбиржи в целом пока сохранится - "Алор Брокер"

Боковое движение индекса Мосбиржи, возможно, с небольшой тенденцией к росту, в целом пока сохранится, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Торги на отечественном рынке акций в среду проходили вяло и на низких оборотах, которые даже не смогли выйти за отметку 100 млрд руб. Была надежда, что рынок сможет раскачать информация по инфляции, но она оказалась довольно противоречивой. Данные указывают на то, что если ничего принципиально не изменится, то в феврале Банк России не поменяет ключевую ставку и ограничится умеренно-жесткой риторикой. В результате рынок останется в боковике, который обещает продолжиться и в четверг, может быть, с небольшой тенденцией к росту. Но поводов для начала тестирования отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи мы не видим", - пишет эксперт в обзоре.

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