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30 января 2025 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости компаний и решение Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия. При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он. Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа. Ранее Трамп говорил, что "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

Японский рынок акций торгуется в плюсе в четверг, австралийский рынок закрылся также в плюсе. Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не работают в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне двухдневного заседания ФРС США. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики в четверг утром после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о росте запасов в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей - до 415,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Их повышение было отмечено после девяти недель снижения. Товарные запасы бензина выросли на 2,96 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 4,99 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $76,6 за баррель, что всего на 2 цента выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1,2%, до $76,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,11%, до $72,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,6%, до $72,62 за баррель.

Давление на мировые рынки также оказали итоги заседания Федеральной резервной системы. "Без сомнений, нефтяной рынок находится в фазе, в которой доминируют опасения ослабления спроса", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. "Комбинация тревожных статданных из Китая, а также тот факт, что ФРС нажимает на кнопку паузы в смягчении монетарной политики, бросает тень на склонность инвесторов к риску", - приводит слова эксперта Market Watch.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на действиях президента США Дональда Трампа, который с 1 февраля намерен ввести 25%-ную пошлину на импорт из Канады, являющейся крупным поставщиком нефти для американского рынка. Рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил в среду, что в ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будут обсуждаться, в частности, планы США по увеличению объемов добычи нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,782 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,804 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 января вырос на 0,15% и составил 107,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,17%, поднявшись до 984,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+1,08%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+1,05%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,57%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,44%), "Ростелеком-002P-01R" (-0,42%) и "ГТЛК-001Р-10" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВТБ факторинг" завершило размещение дебютного 2-летнего выпуска облигаций серии БО-01 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 67,71% займа на 677 млн 96 тыс. рублей. Размещение выпуска проходило с 27 декабря. Купоны переменные, ежемесячные, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 2,15% годовых. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) увеличило объем размещения облигаций серии 001P-09 со сроком обращения 3,5 года с "не менее 5 млрд рублей" до 16 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 24% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 26,82% годовых. Купоны по выпуску фиксированные, ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 1,78 года. Сбор заявок на выпуск прошел 29 января. Техразмещение запланировано на 31 января. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") в первой половине февраля планирует провести сбор заявок на приобретение облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1,3 года объемом 1 млрд рублей. Ставки купонов фиксированные и ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не более 26,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 29,97% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 8-го купона облигаций серии 005P-12Р на уровне 21,5% годовых. Банк в начале октября 2024 года завершил размещение выпуска с погашением 1 февраля 2028 года, реализовав 3,58% эмиссии на 537,4 млн рублей. Заявленный объем выпуска составлял 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,5% годовых. Ставки 2-43-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 0,5% годовых.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) выкупило в рамках оферты 8 млн 109 тыс. 885 облигаций серии 001P-02R по цене 100% от номинала, или 54,07% эмиссии. ДОМ.РФ разместил 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке 7,2% годовых. Ставка текущего купона составляет 20,5% годовых.

ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") полностью выкупило по оферте выпуск 10-летних облигаций серии П01-БО-02 объемом 35,6 млрд рублей. Компания завершила размещение займа в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставка 21-го купона была установлена на уровне 22,3% годовых. Квартальные переменные купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета плюс 1,3 процентного пункта. Предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала гасилось каждый квартал.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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