"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Астры

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций "Группы Астра" на фоне сильных операционных данных и роста бизнеса компании, сообщается в материале аналитиков.

Операционные результаты эмитента за 2024 год отражают увеличение отгрузок по сравнению с 2023 годом на 78% до 20 млрд руб. благодаря масштабированию бизнеса и увеличению числа клиентов, отмечают эксперты.

Компания продолжает укреплять лидерские позиции среди разработчиков инфраструктурного ПО в части технологических партнерств. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28% - до 3229.

"Сохраняем позитивный взгляд на компанию, "Астра" демонстрирует сильные операционные результаты, продолжает расти высокими темпами. Если чистая маржа останется на уровне прошлого года, то чистая прибыль по результатам 2024 года может составить около 7450 млрд руб., P/E в этом сценарии снизится до 14,8х", - указывают аналитики инвесткомпании.

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