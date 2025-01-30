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30 января 2025 года 09:09

Нефть слабо дешевеет

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в среду на нежелании ФРС быстро снижать ставки. Рынок акций Японии растет в четверг, Австралия закрылась в плюсе. Нефть слабо дешевеет в четверг, Brent торгуется около $76,4 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости компаний и решение Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он.

Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп говорил, что "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

Акции General Dynamics (SPB: GD) подешевели на 4,2% по итогам торгов, несмотря на сильную отчетность этого производителя военной и аэрокосмической техники.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA), рухнувшая на 17% в понедельник, но отыгравшая часть потерь днем позже, уменьшилась на 4,1%.

Сеть универмагов Kohl''s Corp. анонсировала сокращение порядка 10% офисных работников. Ее рыночная стоимость снизилась на 2,7%.

Цена бумаг Victoria''s Secret, владеющей одноименным брендом нижнего белья, упала на 4,6%. Компания сообщила, что ее новым главным финансовым директором в июне вместо Тимоти Джонсона станет Скотт Секелла, и сузила прогнозы выручки и скорректированной прибыли на акцию на текущий финквартал.

Lennox International (SPB: LII) в четвертом квартале заметно нарастила чистую прибыль, а скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Тем не менее капитализация производителя оборудования для систем климат-контроля сократилась на 8,8%.

Акции Starbucks Corp. (SPB: SBUX) подорожали на 8,1%. Владелец крупнейшей в мире сети кофеен сократил чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале, однако показатели оказались лучше прогнозов аналитиков.

Фармацевтическая Merck & Co. (SPB: MRK) нарастила капитализацию на 0,9% после объявления программы обратного выкупа акций на $10 млрд.

Бумаги Henry Schein Inc. (SPB: HSIC) повысились в цене на 5%. Фонд прямых инвестиций KKR приобрел 12% этого поставщика медицинских товаров и намерен работать с руководством компании над улучшением ее операций.

Рыночная стоимость мобильного оператора T-Mobile US Inc. подскочила на 6,3% на сильных отчетности и прогнозе.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,31% и составил 44713,52 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,47% - до 6039,31 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,51% и составил 19632,32 пункта.

Японский рынок акций торгуется в плюсе в четверг, австралийский рынок закрылся также в плюсе.

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не работают в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

Инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв в среду сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,1%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги CyberAgent (+4,4%).

Цена акций Bridgestone повышается на 3,4%, Panasonic Holdings- на 3,3%, Hino Motors - на 2,9%, Sumitomo Pharma - на 2,8%, DeNA - на 2,4%, Canon - на 2,2%, Seiko Epson - на 1,9%, Tokyu - на 1,8%.

Бумаги Advantest дорожают на 2,7% на сильной отчетности.

Рыночная стоимость Japan Exchange Group снижается на 6,7%, Keyence - на 3%, Sumco - на 2,9%, Yaskawa Electric и Daikin Industries - на 2,8%, Nitto Denko - на 2,5%, NEC - на 2,4%, Fanuc и Murata Manufacturing - на 2,3%, Renesas Electronics - на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

Цены на экспорт Австралии в четвертом квартале 2024 года повысились на 3,6% в квартальном сопоставлении, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Это первый рост показателя с четвертого квартала 2023 года. В июле-сентябре прошлого года он снизился на 4,3%.

Между тем цены на импорт в октябре-декабре выросли на 0,2% после спада на 1,4% кварталом ранее. Это стало неожиданностью для рынка, прогнозировавшего снижение цен на 1,5%, по данным Trading Economics.

За весь 2024 год цены на экспорт упали на 8,6%, на импорт - на 1,9%.

Капитализация BHP увеличилась в четверг на 0,9%, Rio Tinto и Westpac - на 0,7%, ANZ - на 0,2%.

Цены на нефть слабо опускаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о росте запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей - до 415,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Их повышение было отмечено после девяти недель снижения.

Товарные запасы бензина выросли на 2,96 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 4,99 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $76,43 за баррель, что на $0,15 (0,20%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,91 (1,2%), до $76,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,07 (0,1%), до $72,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,15 (1,6%), до $72,62 за баррель.

Давление на мировые рынки также оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне - 4,25-4,5% годовых. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года.

"Без сомнений, нефтяной рынок находится в фазе, в которой доминируют опасения ослабления спроса", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

"Комбинация тревожных статданных из Китая, а также тот факт, что ФРС нажимает на кнопку паузы в смягчении политики, бросает тень на склонность инвесторов к риску", - приводит слова эксперта Market Watch.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на действиях президента США Дональда Трампа, который с 1 февраля намерен ввести 25%-ную пошлину на импорт из Канады, являющейся крупным поставщиком нефти для американского рынка.

Рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил в среду, что в ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будут обсуждаться, в частности, планы США по увеличению объемов добычи нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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