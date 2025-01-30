Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительный ВВП Германии в 4К24;

- предварительный ВВП еврозоны в 4К24;

- решение ЕЦБ по процентной ставке и пресс-конференция регулятора;

- предварительный ВВП США в 4К24;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре;

- квартальные результаты Apple Inc., Amazon.com Inc., Visa Inc., Mastercard Inc., Caterpillar, Intel Corp. и Microchip Technology;

- совет директоров "РусАгро" планирует утвердить дивидендную политику.

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