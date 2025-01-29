Рубль в среду немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни

Москва. 29 января. Юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль снизился в рамках коррекции после предыдущего роста, когда экспортеры увеличили продажу валюты при подготовке к налоговым выплатам января. Накануне они перечислили в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,3965 руб., что на 2,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом на этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 января на 4,68 копейки, до 98,0126 руб./$1, и увеличил курс евро на 80,84 копейки, до 102,4041 руб./EUR1.

В Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в который планируется включить широкий круг объектов - от СПГ до консолей для видеоигр, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Каким будет окончательное соглашение, станет ясно, когда мы договоримся, но мы работаем над тем, чтобы оно было готово в феврале", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая во вторник на мероприятии в Брюсселе.

В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг возможного принятия очередного пакета европейских санкций в отношении России, пока воздерживаются от прогнозов.

"Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится, там разные позиции фигурируют. Мы внимательно за этим следим, но до того, как они формализованы, вряд ли можно и нужно делать прогнозы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Рубль немного скорректировался вниз по итогам торгов в среду после того, как в предыдущие четыре сессии он рос благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам января. На старте этой недели рубль даже сумел обновить максимальный уровень с начала октября 2024 года. Однако вчера завершился первый налоговый период этого года, и рубль вполне оправданно перешел к небольшому снижению. Определенное давление на рубль оказали и новые санкционные риски, в частности, сообщения о скорой разработке 16-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, в который могут войти дополнительные ограничения для банков РФ, а также запрет на закупку российского СПГ. Полагаем также, что в ближайшие дни рубль может продемонстрировать рост волатильности с учетом того, что в Китае на этой неделе биржи не работают из-за празднования Нового года по Лунному календарю", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Инфляционные ожидания населения РФ в январе немного выросли, составив 14% против 13,9% в декабре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Этот показатель приблизился к уровню декабря 2023 года, когда ожидания составляли 14,2%. Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе выросла до 16,4% с 15,9% в декабре.

Свежий опрос проводился 14-23 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий в январе не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев. Они остаются вблизи локального максимума с апреля 2022 года и существенно выше значений 2017-2019 годов, отмечал ранее ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 14 февраля.

Международная обстановка, в том числе внешнеэкономические факторы, могут способствовать укреплению рубля, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Мы видим, что в последнее время рубль довольно серьезно начал укрепляться, и рассчитываем на то, что международная обстановка, в том числе влияющая на курс рубля, будет тоже благоприятствовать укреплению рубля", - заявил Аксаков в "Парламентской газете" в среду.

Говоря о влиянии инфляционных процессов на решение ЦБ по ключевой ставке, Аксаков отметил, что в декабре темпы роста цен действительно ускорились, но это было связано с сезонными факторами, когда перед Новым годом спрос на товары традиционно растет. Однако, по его словам, в январе наблюдается замедление темпов инфляции. Он также указал, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ привела к снижению спроса на кредиты как со стороны населения, так и со стороны бизнеса, что также оказывает сдерживающее влияние на инфляцию.

"Соответственно, можно предположить, что и ключевая ставка пойдет вниз. Ну, естественно, если инфляция будет снижаться, мы на это рассчитываем. Во-первых, она будет снижаться, потому что ЦБ проводит довольно жесткую политику денежно-кредитную. Во-вторых, международная обстановка, вполне возможно, изменится, это тоже будет влиять позитивно, если американцы будут вести правильную политику", - сказал депутат.

Цены на нефть в среду уменьшили темпы снижения после выхода данных по запасам в США.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 0,21%, до $77,32 за баррель. Котировки мартовских контрактов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,37%, до $73,49 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей - до 415,13 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,96 млн баррелей и составили 248,86 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 4,99 млн баррелей, до 123,95 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,19 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 245 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,3 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 января поднялась на 1 базисный пункт, до 20,72% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в среду выросла на 1 базисный пункт - до 20,85% годовых, версия на три месяца осталась на прежнем уровне - 21,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 20,48% годовых.