Рынок акций РФ в среду превысил 2950п по индексу МосБиржи, лидировали бумаги РусГидро на новостях

Москва. 29 января. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике цен blue chips в ожидании выхода свежей статистики по инфляции в России, в то время как внешние рынки подавали разнополярные сигналы, просела нефть (фьючерс на Brent торгуется у $77,3 за баррель), а ЕС продолжает санкционное давление на Россию. Индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов, лидировали в подъеме акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+5,5%) на новостях о планах властей РФ улучшить экономическое состояние компании.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2950,68 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2957,64 пункта), индекс РТС - 948,38 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 января, составил 98,0126 руб. (+4,68 копейки).

Акции "РусГидро" выросли до 0,5755 рубля, максимума с августа 2024 года.

Правительство РФ вместе с руководством ПАО "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев журналистам. "Я не знаю, будут дивиденды или нет. Но могут ли использоваться дивиденды как одно из направлений улучшения состояния? Могут", - ответил Трутнев на вопрос о потенциальных выплатах "РусГидро" акционерам.

В Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов - от СПГ до консолей для видеоигр, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

В то же время ЕС не намерен вводить полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщили изданию Politico двое дипломатов, пожелавших остаться неназванными.

Также подорожали в среду акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Вечером во вторник стало известно, что Европейская комиссия приняла решение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения.

Кроме того, Евросоюз может включить поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ в очередной санкционный пакет, который готовится в преддверии третьей годовщины начала конфликта на Украине, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Планируется, что европейские покупатели в течение года смогут продолжать приобретение российского алюминия в рамках системы квот, а затем вступит в силу полный запрет на его импорт.

В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг возможного принятия очередного пакета европейских санкций в отношении России, но пока воздерживаются от прогнозов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Вышедшие после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи торговался в "плюсе" большую часть торгов в среду, некоторую поддержку могло оказать ослабление рубля. В нефти сохраняется ценовая неуверенность, Brent соскальзывала ниже $76 за баррель. Геополитика пока не дает рынку выраженных сигналов.

На мировых площадках относительное затишье. Китайские биржи ушли на долгие каникулы - Новый год по местному календарю будет праздноваться до 3 февраля. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС США - регулятор, скорее всего, сохранит ставки без изменений, а повлиять на рыночный сантимент способна риторика регулятора. В четверг принимать решение по ставкам будет ЕЦБ - наиболее вероятно, что процентные ставки будут понижены на 25 б.п. Также будут опубликованы предварительные оценки ВВП еврозоны и США за IV квартал.

На российском рынке состоится пресс-конференция директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александра Данилова. Совет директоров "Русагро" (MOEX: AGRO) намерен утвердить дивидендную политику.

"К концу дневной сессии в среду покупатели сбавили активность в ожидании выхода данных Росстата по темпам инфляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 января - 2875-2975 пунктов", - заключил Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, глобальное влияние на рынок акций РФ продолжают оказывать геополитика и потенциальное санкционное давление Запада. Сезон корпоративной годовой отчетности начинается с раскрытия операционных результатов, а публикация финансовых результатов ожидается уже на следующей неделе.

Новости о новом пакете санкций со стороны ЕС разнонаправленно повлияли на акции российских компаний. "НОВАТЭК" подрос на информации о том, что ЕС не будет вводить полный запрет на импорт СПГ из России. Акции "Русала" просели, так как ЕС планирует ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия, а "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+0,7%) нейтрально отреагировал на потенциальные ограничения против ряда российских судов. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев в рамках обсуждения плана по улучшению экономического состояния "Русгидро" сообщил, что дивиденды могут стать его частью, отметил Федосов.

ВОСА Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-0,1%) в среду одобрило реорганизацию в форме присоединения "Хоум капитала" и увеличение уставного капитала на 182,2 млн руб. "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+1,7%) отчиталась о росте выручки за 2024 год на 10,5% (до 31,5 млрд руб.) в условиях снижения продаж на 8,9%. Акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,8%) продолжили корректироваться вниз после скачка ранее на новостях о потенциальной продаже сети Промсвязьбанку (MOEX: PSKB), добавил представитель УК "Первая".

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, в среду на мировых финансовых рынках преобладают позитивные настроения на фоне частичного восстановления акций американских технологических компаний после распродаж в понедельник. Тем не менее, впереди много факторов риска: итоги заседания ФРС, отчеты Tesla (SPB: TSLA) и Microsoft.

От ФРС не ждут изменения ставки, инвесторы будут следить за пресс-конференцией главы Федрезерва Пауэлла, где он может дать сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики в 2025 году. Ранее президент США Трамп призвал ФРС снизить ставку, несмотря на то, что регулятор не находится в подчинении президента. Рынки тем временем по-прежнему ожидают более осторожного подхода Федрезерва к снижению ставки, о чем свидетельствуют возросшие доходности американских гособлигаций.

На рынке акций РФ попытки роста продолжаются, ближайшим уровнем сопротивления для индекса МосБиржи выступает отметка 2970 пунктов. Индекс не выглядит перекупленным по индикатору относительной силы RSI, поэтому не исключено скорое достижение данной отметки, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ ожидает официального объявления о 16-м пакете санкций ЕС.

Вице-премьер РФ Трутнев сообщил о подготовке правительством и руководством "РусГидро" плана улучшения экономического состояния компании, частью которого может стать вопрос дивидендов. По бумагам "РусГидро" по-прежнему сохраняется неопределенность по рекомендованным, но так и не одобренным выплатам за 2023 год - 0,0778 руб. на акцию с текущей доходностью 13,8%. Бумаги "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (+5%, до 151,6 рубля) на фоне новостей о запуске с 1 февраля торгов в выходные дни продолжили обновление максимумов с октября 2023 года и почти отвоевали потери после введения западных санкций, для чего котировкам необходимо будет подняться к 161,1 руб.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок перед подведением итогов заседания ФРС занял выжидательную позицию: регулятору с одной стороны придется учитывать риски разгара инфляции в случае введения торговых пошлин США, а с другой принимать во внимание призывы Трампа к более низким процентным ставкам. Локальная слабость в США перед выходом квартальных отчетностей ряда крупнейших эмитентов при этом вновь наблюдалась в IT-секторе. Российский рынок акций остается в диапазоне 2880-2985 пунктов по индексу Мосбиржи, веских поводов для уверенного движения в акциях РФ пока нет, а инвесторы продолжают следить за новостями с геополитического фронта, заключила Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что данные по инфляции в РФ могут вызвать рост волатильности в акциях.

Индекс МосБиржи на этой неделе протестировал поддержку 2900 пунктов, после чего вернулся в боковик с попытками роста. Но для уверенного движения нужен сильный повод, которым может стать либо сильное замедление инфляции в России, либо геополитический позитив. Данные по недельной инфляции вечером в среду могут увеличить волатильность торгов, считает эксперт.

Нефть Brent торгуется выше $76 за баррель и пока не демонстрирует агрессивных намерений пробить эту поддержку. Золото отыграло просадку понедельника и вновь засматривается на исторический максимум. Нет сомнений, что он будет переписан, вопрос только лишь во времени. Не исключено, что в ближайшее время активный спрос вернется в акции ПАО "Полюс", считает Антонов.

В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,7%), но нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX подросли на 0,3-1%, CAC 40 просел на 0,3%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,2-0,3%).

Биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за празднования наступления Нового года по Лунному календарю.

Протокол последнего заседания Банка Японии показал, что центральный банк сохраняет осторожную позицию в отношении денежно-кредитной политики, подчеркивая, что любые корректировки будут зависеть от динамики инфляции, роста заработной платы и глобальных экономических рисков.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, завершающееся 29 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку по итогам этого заседания на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.

На нефтяном рынке в среду цены скорректировались вниз после роста накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $77,31 за баррель (-0,2% и +0,5% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $73,44 за баррель (-0,5% и +0,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,96 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 4,99 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,2-2,6 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 0,25-1,4 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,3-2,4 млн баррелей.

Внимание инвесторов, опасавшихся перебоев с поставками нефти из Ливии, где была приостановлена работа двух ключевых портов, вновь переключилось на пошлины, которые США могут ввести уже 1 февраля.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении отгрузки нефти в портах Ras Lanuf и Es Sider, через которые проходит более 400 тыс. баррелей в сутки, после переговоров в протестующими.

Между тем Белый дом подтвердил во вторник, что Трамп по-прежнему нацелен на введение пошлин на товары из Канады и Мексики.

Трамп также добивается от ОПЕК+ наращивания добычи для снижения цен на нефть, что, по его мнению, может способствовать завершению конфликта на Украине. В то же время американский президент намерен увеличивать производство нефти в США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+10%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,3% и +6,5% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+5,6%), "СПБ биржи" (+5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,5%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+3,3%).

Компания "Инарктика" (+1,7%), ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, в 2024 году увеличила выручку на 10,5%, до 31,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе. Компания подчеркивает, что это "исторически высокий показатель".

Просели акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-3,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,2%), "М.Видео" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,53 млрд рублей (из них 9,54 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 9,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,38 млрд рублей на акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT)).