Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 29 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,18% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,9% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене за день всего на 3 базисных пункта - до 65,53% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, составив 9,66% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 71,51% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 31,29% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 3 базисных пункта, подорожав до 68,18% от номинала (доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 20,96% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая составила 66,71% от номинала (доходность - 15,33% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику в ожидании объявления итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок видит почти 100%-ную вероятность сохранения процентных ставок Федрезервом на прежнем уровне на первом в этом году заседании, которое завершится 29 января. В настоящее время ставка находится на уровне 4,25-4,5% годовых. Итоги заседания будут подведены в среду, в 22:00 мск, а традиционная пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 мск. В декабре Федрезерв дал понять, что в 2025 году стоит ожидать всего двух снижений ставки на 25 базисных пунктов каждое.

Кроме того, внимание будет приковано к любым комментариям главы ФРС относительно новой администрации Белого дома, особенно после заявления президента США Дональда Трампа, что он "потребует немедленного снижения процентных ставок".