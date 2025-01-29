"Финам" рекомендует держать акции American Express с прогнозной ценой $305,3

"Финам" рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $305,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения от текущего уровня на 3,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

" Мы положительно оцениваем перспективы American Express, - пишет эксперт. - Несмотря на значительные риски, мировая экономика, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, причем прогнозируемое дальнейшее смягчение монетарной политики в США и Европе, а также потенциальные инициативы Дональда Трампа по улучшению бизнес-климата в Штатах должны оказать дополнительную поддержку деловой и потребительской активности. На этом фоне мы рассчитываем на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Между тем котировки акций American Express, мы считаем, сейчас вблизи справедливых уровней, и наш взгляд на данные бумаги нейтральный".

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