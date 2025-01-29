"Цифра брокер" присвоила акциям X5 целевую цену 3900 руб

Инвесткомпания "Цифра брокер" присвоила акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) целевую цену 3900 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале аналитика Ивана Ефанова.

"ИКС 5" отличают стабильность бизнеса и умение адаптироваться под разные экономические условия, в том числе и проинфляционные, - отмечает эксперт. - За последние 10 лет среднегодовые темпы роста выручки составили 20% и могут сохраниться на этом уровне и в текущем году. Компания продолжает экспансию в регионах, увеличивает торговые площади и добивается повышения трафика. Менеджменту удается держать под контролем операционные расходы и перекладывать инфляцию на счет потребителей. В предполагаемом снижение маржинальности до 6,6% нет ничего неприятного, т. к. такой уровень рентабельности примерно соответствует средним значениям этого показателя за последние 10 лет. Низкая долговая нагрузка, промежуточные дивиденды и высокая потенциальная дивидендная доходность за 2025 год подчеркивают привлекательность акций Х5 для долгосрочных инвестиций".

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