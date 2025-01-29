Акции Астры справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Группы Астра" справедливо оценены рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Лидер российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного ПО, объявила результаты по отгрузкам за 2024 год. Показан сильный отчет, продемонстрированы одни из наиболее высоких темпов роста бизнеса среди российских производителей ПО, - отмечают эксперты в обзоре. - Темпы роста отгрузок в четвертом квартале составили 61% г/г по сравнению со 166% в третьем квартале. На наш взгляд, это связано с переходом части продаж с четвертого на третий квартал на фоне сглаживания сезонности бизнеса и востребованности продуктов "Астры". Кроме того, в четвертом квартале отгрузки выросли сильнее, чем годом ранее. Тогда прирост составил 53%".

Тем не менее, констатируют аналитики сервиса, группа закончила год с приростом отгрузок чуть ниже наших ожиданий, которые находились на уровне 20,5 млрд рублей. Ключевая ставка Банка России остается на повышенном уровне, что может приводить к сокращению бюджетов клиентов на покупку ПО. Несмотря на это, не все компании успели перейти на ПО от отечественных разработчиков, что может предполагать отложенный спрос в будущем, обращают внимание эксперты "Газпромбанк Инвестиций".

"Мы полагаем, что эффект отложенного спроса может реализоваться при смягчении денежно-кредитной политики, что поможет поддержать результаты группы в будущем и отразиться на стоимости акций "Группы Астра". На текущий момент считаем, что бумаги справедливо оценены рынком", - заключают аналитики.

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