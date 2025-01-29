Рубль днем немного корректируется вниз после роста в предыдущие дни

Москва. 29 января. Юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль снижается в рамках коррекции после предыдущего роста, когда экспортеры увеличили продажу валюты при подготовке к налоговым выплатам января. Накануне они перечислили в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,401 руб., что на 3,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом на этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 36 копеек, до 99,76 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 5 копеек, до 103,04 руб./EUR1.

В Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в который планируется включить широкий круг объектов - от СПГ до консолей для видеоигр, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Каким будет окончательное соглашение, станет ясно, когда мы договоримся, но мы работаем над тем, чтобы оно было готово в феврале", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая во вторник на мероприятии в Брюсселе.

В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг возможного принятия очередного пакета европейских санкций в отношении России, пока воздерживаются от прогнозов.

"Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится, там разные позиции фигурируют. Мы внимательно за этим следим, но до того, как они формализованы, вряд ли можно и нужно делать прогнозы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Завершение январского периода уплаты налогов в России и продолжительные выходные в Китае (с 28 января по 3 февраля) ограничат активность сделок на внутреннем валютном рынке и несколько сместят спрос в сторону токсичных валют, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

"Рынок остается чувствительным к новостному фону, связанному с изменением геополитических рисков. Так, сегодня ожидается информация о 16 пакете санкций ЕС. Значительного негатива не ждем (запрет на поставки российского СПГ не ожидается). Учитывая временное ограничение притока юаневой ликвидности (из-за выходных в Китае), не исключаю движения стоимости юаня в район 13,6-13,7 рубля (13,5+ по биржевым котировкам) и цены доллара в район 100 рублей", - отмечает Попов.

Пара "юань-рубль" сохраняет потенциал для постепенного движения выше 13,5 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник тяготел к умеренному ослаблению, - отмечают аналитики. - Такую динамику российская валюта показывала в связи с окончательным уходом поддержки со стороны фактора налогового периода. Сегодня на Мосбирже курс CNY/RUB, впрочем, находится у 13,35 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом у курса сохраняется потенциал к постепенному движению выше 13,5 руб./юань".

В свою очередь, цены на нефть во вторник смогли номинально вырасти даже на фоне укрепившегося доллара. В моменте поддержку котировкам оказывали опасения перебоев в поставках, связанные с забастовками в Ливии. В среду фьючерсы Brent торгуются ниже $77 за баррель. "Вечером Минэнерго США опубликует традиционные недельные данные по запасам, но сейчас дальнейшую динамику нефтяным ценам зададут в первую очередь сигналы с заседания ФРС. В случае дальнейшего глобального укрепления доллара США при жестких сигналах американского регулятора, Brent рискует закрепиться ниже $77 за баррель", - прогнозируют эксперты банка.

Цены на нефть в среду ускорили снижение после роста по итогам предыдущих торгов.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,83%, до $76,83 за баррель. Котировки мартовских контрактов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,81%, до $73,16 за баррель.

Внимание инвесторов, опасавшихся перебоев с поставками нефти из Ливии, где была приостановлена работа двух ключевых портов, вновь переключилось на пошлины, которые США могут ввести уже 1 февраля. Белый дом подтвердил во вторник, что Трамп по-прежнему нацелен на введение пошлин на товары из Канады и Мексики.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,86 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали еще большего роста - на 3,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.