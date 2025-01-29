.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Инарктики интересны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global
.
29 января 2025 года 16:15
Акции Инарктики интересны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global
Акции "Инарктики" могут быть интересны для долгосрочных инвестиций (с перспективой от двух до четырех лет, прогнозная стоимость бумаги составляет 1000 рублей за штуку), считает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. Ведущий производитель лососевых в России представил операционные результаты за 2024 год. Снижение объемов продаж рыбы по итогам ушедшего года ожидаемо, отмечает эксперт, поскольку было известно о падении улова горбуши на Дальнем Востоке в три раза. Это привело к ее дефициту и росту цен на эту продукцию. Биологические риски реализовались в первом полугодии 2024 года из-за сдвига сроков зарыбления в 2023 году. На восстановление данного процесса может уйти весь текущий год. В планах компании увеличить текущие показатели биомассы до 60 тыс. тонн, что выглядит реалистичной целью с учетом имеющихся мощностей, указывает Чернов. "В этой связи наши долгосрочные прогнозы показателей бизнеса "Инарктики" позитивны, как и оценки рынка. Эффективность по показателю ROE равняется 46,2% при среднем по сектору 27,79%. По P/E компания оценивается в 4,78x против среднеотраслевого 11,38x. Долг эмитента на 95,33% покрывается за счет чистой прибыли (Debt/Net Income). Однако у эмитента нет прямых конкурентов среди публичных компаний и сравнивать их со всем сектором не совсем корректно, - пишет аналитик инвесткомпании в обзое. - С учетом того, что восстановление объемов биомассы в водоемах компании завершится только в 2026 году, инвестиции в ценные бумаги "Инарктики" рекомендую рассматривать на перспективу от двух до четырех лет с таргетом 1000 руб. Дополнительную привлекательность этой бумаге обеспечивают дивиденды с доходностью около 7,5% годовых. Для принятия окончательного решения по вложениям в ценные бумаги компании стоит дождаться публикации финансовых результатов за прошлый год". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ИНАРКТИКА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
29 января 2025 года 19:44
Москва. 29 января. Юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль снизился в рамках коррекции после предыдущего роста, когда экспортеры увеличили продажу валюты при подготовке к налоговым выплатам января. Накануне они перечислили в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
.29 января 2025 года 19:34
Москва. 29 января. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике цен blue chips в ожидании выхода свежей статистики по инфляции в России, в то время как внешние рынки подавали разнополярные сигналы, просела нефть (фьючерс на Brent торгуется у $77,3 за баррель), а ЕС продолжает санкционное давление на Россию. Индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов, лидировали в подъеме акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+5,5%) на новостях о планах властей РФ улучшить экономическое состояние компании. читать дальше
.29 января 2025 года 19:01
наименее уязвимые к новым масштабным санкциям США компании нефтегазового сектора РФ, говорится в стратегии по нефтяному сектору аналитиков "Финама". "Для российского нефтяного сектора очередным вызовом стали масштабные санкции США, которые были введены перед уходом администрации Байдена, -... читать дальше
.29 января 2025 года 18:50
Москва. 29 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились. читать дальше
.29 января 2025 года 18:42
Инфляционные ожидания не позволят Банку России смягчить денежно-кредитную политику в феврале, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляционные ожидания населения в январе несущественно выросли: до 14% после 13,9% в декабре, - указывает эксперт. - Рост был ожидаем на фоне сильной... читать дальше
.29 января 2025 года 18:21
"Финам" рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $305,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения от текущего уровня на 3,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. " Мы положительно... читать дальше
.29 января 2025 года 18:07
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 600 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. "Котировки "Группы Астра" на умеренно позитивном фоне текущей сессии на Мосбирже снижаются на 0,5%, несмотря на представленные успешные... читать дальше
.29 января 2025 года 17:30
Инвесткомпания "Цифра брокер" присвоила акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) целевую цену 3900 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале аналитика Ивана Ефанова. "ИКС 5" отличают стабильность бизнеса и умение адаптироваться под разные экономические условия,... читать дальше
.29 января 2025 года 16:55
Акции "Группы Астра" справедливо оценены рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Лидер российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного ПО, объявила результаты по отгрузкам за 2024 год. Показан сильный отчет, продемонстрированы одни из наиболее... читать дальше
.29 января 2025 года 16:34
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3990 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 31%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. 27 января эмитент опубликовал операционные результаты за 4К24 и весь... читать дальше
.29 января 2025 года 15:57
Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 6010-6120 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Прогнозируем повышенную волатильность, одновременно допуская, что участники рынка могут воздержаться от активных действий в преддверии публикации... читать дальше
.29 января 2025 года 15:33
Акции "Инарктики" могут представлять интерес для инвесторов на долгосрочную перспективу, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Компания представила операционные результаты за 2024 год. Результаты оцениваем как сильные. Во втором полугодии эмитент сумел частично... читать дальше
.29 января 2025 года 15:30
Москва. 29 января. Юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль снижается в рамках коррекции после предыдущего роста, когда экспортеры увеличили продажу валюты при подготовке к налоговым выплатам января. Накануне они перечислили в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
.29 января 2025 года 14:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 625 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,7%, стоп-приказ: 475 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Отгрузки эмитента по итогам 2024... читать дальше
.29 января 2025 года 14:04
Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский сервис кикшеринга и микромобильности представил операционные результаты за 2024 год. Продемонстрированы хорошие показатели роста, что также будет оказывать положительное... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.