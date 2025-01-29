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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятны торги S&P 500 в диапазоне 6010-6120п в среду - Freedom Finance Global
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29 января 2025 года 15:57

Вероятны торги S&P 500 в диапазоне 6010-6120п в среду - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 6010-6120 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Прогнозируем повышенную волатильность, одновременно допуская, что участники рынка могут воздержаться от активных действий в преддверии публикации важных квартальных отчетов компаний. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движения индекса S&P 500 в диапазоне 6010-6120 пунктов", - указывает эксперт.

"S&P 500 смог продемонстрировать сильный отскок от ключевых скользящих средних за 20 и 50 дней. Краткосрочные перспективы индекса благоприятны: "быки" нацелились на полное закрытие "гэпа", образовавшегося в понедельник, и на возврат к предыдущим максимумам выше 6100 пунктов. Локальная поддержка расположена на уровне 5960 пунктов, - пишет Калымбеков в обзоре. - Среднесрочный тренд остается восходящим до тех пор, пока индекс находится в рамках равноудаленного канала, берущего начало в августе 2024 года, и лишь уход бенчмарка ниже 5780 пунктов создаст угрозу слома этого тренда".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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