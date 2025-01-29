"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Астры с целью 625 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 625 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,7%, стоп-приказ: 475 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Отгрузки эмитента по итогам 2024 года выросли на 78% и достигли рекордных 20 млрд руб. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28% (до 3229)", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 475 руб. риск на портфель составит 0,49%", - указывают эксперты "Финама".

"Группа Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.

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