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29 января 2025 года 13:27

"Финам" рекомендует держать акции American Express с прогнозной ценой $305,3

"Финам" рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $305,3 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем перспективы эмитента. Несмотря на значительные риски, мировая экономика, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, причем прогнозируемое дальнейшее смягчение монетарной политики в США и Европе, а также потенциальные инициативы Дональда Трампа по улучшению бизнес-климата в Штатах должны оказать дополнительную поддержку деловой и потребительской активности, - пишет эксперт инвесткомпании. - На этом фоне рассчитываем на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Между тем котировки акций American Express, мы считаем, сейчас вблизи справедливых уровней, и наш взгляд на данные бумаги нейтральный. Наша оценка справедливой стоимости бумаг получена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM".

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, эмитент оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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