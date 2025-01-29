"Финам" рекомендует держать акции American Express с прогнозной ценой $305,3

"Финам" рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $305,3 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем перспективы эмитента. Несмотря на значительные риски, мировая экономика, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, причем прогнозируемое дальнейшее смягчение монетарной политики в США и Европе, а также потенциальные инициативы Дональда Трампа по улучшению бизнес-климата в Штатах должны оказать дополнительную поддержку деловой и потребительской активности, - пишет эксперт инвесткомпании. - На этом фоне рассчитываем на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Между тем котировки акций American Express, мы считаем, сейчас вблизи справедливых уровней, и наш взгляд на данные бумаги нейтральный. Наша оценка справедливой стоимости бумаг получена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM".

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, эмитент оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса.

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