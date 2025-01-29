Акции Henderson - одна из лучших идей в потребсекторе РФ - ПСБ

Акции Henderson являются одной из лучших идей среди компаний в потребительском секторе российского рынка, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Компания чувствует себя отлично. Ставка на развитие как онлайн-, так и офлайн-сегментов оправдала себя. Темпы роста эмитента в три раза опередили темпы роста рынка мужской одежды в России. Мы рассчитываем на крепкие финансовые результаты и считаем акции Henderson одной из лучших идей в потребительском секторе", - указывает аналитик.

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