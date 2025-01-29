Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций ВУШ Холдинга

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "ВУШ Холдинга", сообщается в материале аналитика Георгия Горбунова.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К24. Результат по числу поездок лучше наших прогнозов: мы ожидали увеличения их количества по итогам года на 42% при более высоких темпах роста парка - до 218 тыс. СИМ. Таким образом, парк использовался эффективнее, чем мы предполагали. Подтверждаем позитивную оценку акций "ВУШ Холдинга", - пишет эксперт.

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