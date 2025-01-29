Freedom Finance Global сохраняет целевую цену акций Газпрома на уровне 180 руб

Freedom Finance Global сохраняет целевую цену акций "Газпрома" на уровне 180 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"В лидеры роста в ходе сессии 28 января на российском фондовом рынке вышли акции "Газпрома", - отмечает эксперт. - Поводом для позитивно динамики стали новости о получении зарегистрированной в ЕС компании Nord Stream 2 AG разрешения от властей Дании на консервацию поврежденной нитки газопровода Северный поток-2, а также сообщение об одобрении в швейцарском суде отсрочки на погашение долгов с признанием допустимости продажи газопровода для финансирования выплат. Швейцарский конкурсный управляющий Nord Stream 2 AG оценил максимальные расходы на восстановление поврежденной нитки Северного потока-2 в 633 млн евро. На наш взгляд, эта сумма могла бы устроить потенциальных покупателей, если компания будет признана банкротом, а газопровод выставлен на торги для возвращения долгов кредиторам".

Аналитик не исключает, что из-за сложностей, которые такие члены ЕС, как Венгрия и Словакия, испытывают в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, а также ввиду заметного повышения цен на энергоносители в Западной Европе, Северный поток-2 будет восстановлен. "Если этот газопровод будет продан инвестору из другой страны, кроме России, для ЕС будет частично снят вопрос о зависимости от российского газа, - считает Мильчакова. - Для "Газпрома" такое развитие событий было бы не худшим вариантом, особенно если потенциальным покупателем Северного потока-2 стал бы инвестор из дружественного России государства".

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