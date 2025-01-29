Пара рубль/юань сохраняет потенциал для постепенного движения выше 13,50 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань сохраняет потенциал для постепенного движения выше 13,50 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник тяготел к умеренному ослаблению, - отмечают аналитики. - Такую динамику российская валюта показывала в связи с окончательным уходом поддержки со стороны фактора налогового периода. Сегодня на Мосбирже курс CNY/RUB, впрочем, находится у 13,35 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом у курса сохраняется потенциал к постепенному движению выше 13,50 руб./юань".

В свою очередь, цены на нефть во вторник смогли номинально вырасти даже на фоне укрепившегося доллара. В моменте поддержку котировкам оказывали опасения перебоев в поставках, связанные с забастовками в Ливии. В среду фьючерсы Brent торгуются у $77,4/барр. "Вечером Минэнерго США опубликует традиционные недельные данные по запасам, но сейчас дальнейшую динамику нефтяным ценам зададут в первую очередь сигналы с заседания ФРС. В случае дальнейшего глобального укрепления доллара США при жестких сигналах американского регулятора, Brent рискует уйти ниже $77/барр.", - прогнозируют эксперты банка.

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