Юань может подрасти до 13,6-13,7 руб. в среду - ПСБ

Юань может подрасти до 13,6-13,7 руб. в среду, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Стоимость доллара во вторник, как и ранее, колебалась в районе 97-99 рублей, юань тяготел к уровням 13,4-13,5 рублей, - указывает аналитик. - Завершение январского периода уплаты налогов в России и продолжительные выходные в Китае (с 28 января по 3 февраля) ограничат активность сделок на внутреннем валютном рынке и несколько сместят спрос в сторону токсичных валют. Рынок останется чувствительным к новостному фону, связанному с изменением геополитических рисков. Так, сегодня ожидается обнародование 16 пакета санкций ЕС. Значительного негатива не ждём (запрет на поставки российского СПГ не ожидается)".

Учитывая временное ограничение притока юаневой ликвидности (из-за выходных в Китае), Попов не исключает движения стоимости юаня в район 13,6-13,7 руб. (13,5+ по биржевым котировкам) и цены доллара в район 100 рублей.

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