Рубль утром слегка повышается в паре с юанем, несмотря на завершение налогового периода января

Москва. 29 января. Китайский юань незначительно понижается на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка дорожает, несмотря на завершившийся накануне налоговый период января. Единый день уплаты налогов пришелся на вторник, когда компании-экспортеры перечислили в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,36 руб. (-0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,68 коп. ниже уровня действующего официального курса.

В Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов - от СПГ до консолей для видеоигр, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Каким будет окончательное соглашение, станет ясно, когда мы договоримся, но мы работаем над тем, чтобы оно было готово в феврале", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая во вторник на мероприятии в Брюсселе.

"Во вторник курс рубля не показал выраженной динамики. Стоимость доллара, как и ранее, колебалась в районе 97-99 рублей, юань тяготел к уровням 13,4-13,5 рубля. Завершение январского периода уплаты налогов в России и продолжительные выходные в Китае (с 28 января по 3 февраля) ограничат активность сделок на внутреннем валютном рынке и несколько сместят спрос в сторону токсичных валют. Рынок останется чувствительным к новостному фону, связанному с изменением геополитических рисков. Так, сегодня ожидается информация о 16-м пакете санкций ЕС. Значительного негатива не ждем (запрет на поставки российского СПГ не ожидается). Учитывая временное ограничение притока юаневой ликвидности (из-за выходных в Китае), не исключаю движения стоимости юаня в район 13,6-13,7 рубля (13,5+ по биржевым котировкам) и цены доллара в район 100 рублей", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Новая волна ослабления рубля возможна ближе к весне, считает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе американские санкции, введенные администрацией Джо Байдена, приведут к постепенному снижению объемов российской экспортной выручки, - пишет эксперт. - Помимо этого, в последнее время стали проявляться риски, связанные с ее поступлением на внутренний рынок. Российские экспортеры могут не вернуть до 30% валютной выручки в страну после ужесточения санкций США против банковского сектора России, сообщили РБК в компании MoneyRoo, занимающейся международными переводами. В этой связи надо быть готовым к росту волатильности курса рубля".

После вступления в должность президента США Дональд Трамп объявил об "освобождении энергодобычи" - речь идет о снятии ограничений на добычу нефти и газа на Аляске, на новые трубопроводы, на экспорт сжиженного газа. По мнению Потавина, в перспективе ближайшего года это может привести к падению цен на нефть и газ, что создаст дополнительное давление на российский бюджет и негативно повлияет на курс российской валюты.

"Однако в перспективе ближайшего месяца санкционные риски не найдут отражения на внутреннем валютном рынке, - считает аналитик "Финама". - Есть фундаментальные факторы, которые будут сдерживать ослабление рубля в ближайшие месяцы: высокие процентные ставки по рублям; ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт; положительный торговый баланс РФ. А главное - в начале года традиционно слабый спрос на иностранную валюту от импортеров".

Нефть эталонных марок слегка дешевеет утром в среду после роста по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подешевели на 0,09% - до $77,41 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,01% - до $73,76 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,86 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали еще большего роста - на 3,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.

Эб аш